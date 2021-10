"Tiene cosas malas o que no te gustan tanto como lo que tú comentabas de que te sigan por la calle", ha comentado Ibai. A lo que IlloJuan ha respondido: "Y a ti esto te pasa como por 10.000, ¿no?". "A mí lo peor que me ha pasado es que ha habido gente que me ha espiado en casa", ha contestado el vasco muy serio, dejando claro que no era ninguna broma lo que estaba diciendo y que se había llegado a sentir acosado en su hogar, una impresionante mansión situada a las afueras de Barcelona que él mismo enseñó a sus fans para mostrarles dónde se alojaban ahora los miembros de su equipo.