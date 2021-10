Ibai Llanos se pronuncia tras la filtración de sueldos en Twitch: "El dinero que ganamos AuronPlay o yo no es real"

Han hackeado Twitch y han filtrado desde lo que ganan los streamers hasta sus contraseñas

Ibai Llanos ha querido hablar tras enterarse de la filtración, sobre todo del dinero que ganan Auronplay y él

El streamer vasco ha dado una serie de consejos a todos los jóvenes que se quieran dedicar, como él, a stremear, pero que estén empezando

Este miércoles, varios usuarios avisaron a través de las redes sociales de que Twitch había sido hackeado, quedando al descubierto una gran cantidad de información sensible, entre la que se encuentran el dinero que han ganado los streamers gracias a esta plataforma o sus contraseñas.

Aunque han sido varios los datos que se han filtrado, como era de esperar, lo que más ha interesado a los seguidores de los streamers ha sido saber cuánto han ganado estos gracias a Twitch; a pesar de que no es la primera vez que se filtran estos datos, al menos en el caso de Ibai Llanos, que nunca ha escondido la cifra de dinero que gana gracias a sus directos.

Pues bien, tras el gran hackeo de Twitch, Ibai Llanos ha decidio hablar de este tema en directo: "Me he enterado del hackeo a Twitch a las 11 de la mañana. Lo he visto y se ha filtrado todo por parte de la plataforma. Yo hace tres días ya metí la filtrada de mi vida. Ahora se ha vuelto a filtrar, así que se volverá a hablar de lo que gano. Es muy morboso para la gente saber lo que gana un creador, pero me sorprende la desinformación que hay al respecto".

Ibai ha conseguido, poco a poco, vivir de Twitch

Ibai ha querido aprovechar la filtración para explicar a sus seguidores cómo funciona Twitch y lo complicado que es llegar a vivir exclusivamente de lo que se gana en esta plataforma: "Twitch es una plataforma que paga muy poco por anuncio, así que el gran porcentaje de ganancias viene de los suscriptores. En función del país se pueden hacer los cálculos para saber cuánto gana AuronPlay, por ejemplo".

El streamer vasco también quiso recordar las veces en las que la cifra del dinero que gana en Twitch se ha vuelto viral: "Yo realmente en la entrevista con Jordi Évole digo exactamente lo que gano, aunque es una violación del contrato con Twitch. En realidad ya me he hecho viral por lo que cobro tres veces. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido y que gracias por estar aquí. El que me conozca desde hace siete años sabrá quién soy, así que el que lleve tantos años aquí sabrá cómo me comporto".

Es más, ha querido recordar cómo fueron sus inicios y que no siempre tuvo a tanta gente al otro lado de la pantalla siguiendo sus directos: "Yo he pasado procesos de todo: no ganaba nada, pasé a ganar 100 euros, luego 300 y cuando me vine a Barcelona en 2016 comencé a ganar 1060 euros limpios. Todo eso me ha llevado hasta aquí, a donde estamos ahora mismo".

No obstante, no todo el mundo que se esfuerza en crecer en Twitch lo consigue: "Lamentablemente hay mucha gente que se esfuerza y no consigue una mierda. Tú siempre te tienes que esforzar en lo que sea que te haga ilusión, es lo único que os puedo decir. Es una de las motivaciones que tengo y creo que si hubiese querido sacar dinero, hubiera podido sacar mucho más. No soy humilde, simplemente sé lo que quiero hacer y lo que quiero ser".

"No os dejéis nublar por las cifras"

Ibai Llanos ha querido recordar, una vez más, que llegar a ganar tanto dinero como él o Auronplay es muy complicado. Esta no es la primera vez que el streamer pide a sus seguidores que no se comparen con él; además, en esta ocasión les ha recomendado que terminen de estudiar y luego decidir "qué hacer con tu vida": "Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no. No hagáis eso. Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tus estudios y tu vida".

Además, ha explicado qué es lo que recomienda que hagan aquellas personas que quieren dedicarse a ser streamers, pero que todavía no tienen los suscriptores suficientes para poder vivir de ello: "Yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante las mañanas, o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mi me gusta y es el sueño que quiero cumplir. Entonces, me pongo a streamear mientras sigo con mi vida aparte y veo cómo me va".

Lo que le ha ocurrido a Auronplay, Ibai o El Rubius es la excepción, no todo el mundo puede vivir de stremear ganando tanto dinero como ellos y esto es algo que Ibai quiere hacer entender a sus seguidores: "Esta mansión no es real, el dinero que ganamos AuronPlay o yo no es real, pero para nada. Disculpadme si me pongo en el ejemplo pero es que esos casos son uno entre miles de millones".