Ibai Llanos es uno de los streamers más populares actualmente y uno de los puntos fuertes de su contenido es que intenta siempre ser original, ya que el vasco intenta estar reinventándose continuamente y no perder nunca la sinceridad con la que se dirige a sus fans. Así, le ha comunicado a sus seguidores que ha iniciado una nueva aventura en YouTube: a partir de ahora, creará contenido propio para esta plataforma, sin olvidarse de su canal de Twitch. Su objetivo es subir videoblogs en los que contará su experiencia comiendo en "restaurantes muy caros": "Me encanta comer, aunque no he ido a restaurantes muy caros, ahora es algo que me apetece hacer y más si podemos hacer contenido".