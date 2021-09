El streamer vasco filtró las estadísticas de su canal sin darse cuenta, es más, alguien le avisó de lo que estaba ocurriendo, a lo que él respondió: "Da igual que enseñe esto, me suda los cojones". Y es que lo que gana Ibai ya no es un secreto, obviamente el streamer no lo va gritando a los cuatro vientos, pero tampoco lo esconde.

No obstante, y aunque a Ibai le vaya tan bien profesionalmente, el streamer siempre ha querido dejar claro desde un primer momento que es consciente de que es un privilegiado y es por eso que ha pedido a los más jóvenes que no se fijen en él: "Es muy difícil vivir de Twitch. Es extremadamente complicado ser streamer", explicaba Ibai, que pedía a sus seguidores, "chavales y gente más mayor", que no se comparasen con él ni con otros creadores de contenido con mucho éxito como Auronplay, TheGrefg o IlloJuan: "No os fijéis en la vida que tengo yo".