Este domingo 19 de septiembre ha entrado en erupción el volcán Cumbre Vieja de La Palma tras una semana registrándose seísmos constantes en la zona. Un suceso que ha hecho que todas las miradas se posen sobre esta isla canaria, desde donde no paran de llegar vídeos en los que se puede ver como la lava ya ha alcanzado algunas casas y ha obligado a desalojar a vecinos de distintos barrios de los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane.

El vídeo es ya uno de los más compartidos en Twitter y ha llegado hasta Ibai Llanos, que ha expresado su deseo de entrevistar a este señor. "¿Quién es esta persona?", preguntaba el popular streamer, que añadía: "Para poder entrevistarle digo". El tuit se ha hecho viral rápidamente y ya acumula más de 66.000 'likes' y 4.000 retuits. Los fans del vasco se ha mostrado entusiasmados con esa posible entrevista, pero también le han pedido que hable con la chica que tomaba el sol mientras a unos metros el volcán no paraba de escupir cenizas .

Como suele decirse, 'Twitter ha hecho su magia' y alguien que conoce a ese hombre ha contestado a Ibai. Ella es Esther, una joven que asegura que quien dice esa frase viral es su suegro: "Buenas tardes, soy de La Palma, de Los Llanos de Aridane. Quien dice eso es Julio, mi suegro JAJAJAJA, te lo juro por Dios". También ha contado que su suegro sabe que es viral en Twitter: "Me dice Gorka dile que es mi padre. Casi me meo cuando lo vi hoy y me dijo: ¿Sabes que soy viral en Twitter?". ¿Veremos a Julio próximamente en 'Charlando tranquilamente'?