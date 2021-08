El streamer llegó a su casa y se encontró con un cartel en el que podían leerse las "normas de la casa"

Ibai ha sido muy contundente dando su opinión sobre lo que opina de este tipo de frases

Su viñedo se ha vuelto viral en Twitter con casi un millón de reproducciones y miles de likes

Seguro que tú también has caído en la trampa de las frases motivacionales y alguna vez te has comprado una camiseta, una tapa o una libreta con un mensaje del tipo: "Sonríe cada día, vive cada instante, ama cada hora, disfruta cada segundo".

Hubo un tiempo en el que era prácticamente imposible encontrar según qué objetos sin este tipo de frases escritas en ellos. Estos mensajes cargados de positivismo o los amas o los odias y, una vez más, el streamer Ibai Llanos se ha mostrado totalmente en contra de ellos.

No es la primera vez que el streamer habla en directo de este tipo de mensajes cortos y vacíos, pero en este caso ha sido más contundente que nunca, ya que al llegar a su casa se ha encontrado con una especie de cartel en el que podían leerse "las normas de la casa". Ibai no daba crédito cuando se lo ha encontrado y no pudo resistirse a comentarlo con sus seguidores en un directo de Twitch.

Más tarde, cortó la parte de su directo en la que habla de este cartel y la colgó en su perfil de Twitter, donde el vídeo acumula ya más de 912.000 reproducciones y más de 57.000 likes. Ibai conoce a sus seguidores y, una vez más, ha conseguido sacarle una sonrisa a más de uno con su último vídeo viral.

Las normas de la casa de Ibai

Ibai comparte casa con otros streamers como Reven o Ander. Se mudaron a esta mansión a finales de 2020, principios de 2021 y desde entonces conviven allí varios creadores de contenido.

Cuando compartes casa con alguien, es muy importante hablar o dejar por escrito cuáles serán las normas que habrá que cumplir para que la convivencia sea lo más llevadera posible y parece que, aunque ya llevan varios meses conviviendo, los compañeros de Ibai le han querido dejar bien claras cuáles serán a partir de ahora las normas de la casa.

"Es que encima llego a casa y veo este cartel", empieza diciendo el streamer en su vídeo viral. El vasco enumera una a una todas las normas de la casa, entre las que están: "Reír a carcajadas", "sonreír cada día", "saber perdonar", "gritar solo de alegría", "llorar solo de la emoción" o "ser feliz y quererse un montón". No obstante, estos mensajes parecen no ir mucho con Ibai que es bien claro a la hora de señalar la utilidad que le va a dar al cartel: "Pues mira, este cartel me lo paso por el forro de los cojones".

Y es que no se ve en absoluto capaz de cumplir ninguna de las normas, ¿la culpa? Del Minecraft: "¿Cómo voy a cumplir una de las dos si entro en el Minecraft y tengo cinco ovejas de colores y una escalera de vacas sin cerdos? No me jodas".