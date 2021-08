El 5 de agosto pasará a la historia como el día en el que un chico español, Alberto Ginés, ganó la primera medalla de oro en escalada en unos Juegos Olímpicos . Toda España se emocionó con su victoria y celebró que este joven cacereño de 18 años obtuviera el mayor reconocimiento. Pero ahí no acabó la fiesta. Poco después, Ginés se metió en Twitter y aprovechó para publicar sus impresiones sobre su hazaña olímpica y para atender una serie de asuntos como... ¡una mención de Ibai Llanos!

Tras ganar el oro, las redes se volvieron locas con el escalador y se hizo pública la cuenta no oficial de Twitter de Alberto Ginés . Esto hizo que mucha gente, de repente, conociera cómo es realmente este chico que ha hecho historia del deporte español. Por ejemplo, nos enteramos de que ha sufrido por amor, que es muy fan de La Oreja de Van Gogh, que se considera antifascista o que le encanta Ibai Llanos.

Ibai no pudo dejar pasar esta oportunidad, y contestó a aquella antigua mención con una propuesta: "si me enseñas a escalar tomamos algo, máquina". ¡Sueño cumplido! Parece que Alberto Ginés no tendrá que morirse sin conocer al streamer.