Ibai Llanos fue al médico porque llevaba unos días con muchos problemas de garganta y tos

Cuando llegó al hospital le hicieron una placa y le dijeron que se tenía que quedar ingresado un día o dos

Ahora, Ibai ya está en su casa recuperándose y siguiendo un tratamiento gracias al cual va mejorando día a día

A Ibai Llanos le encanta charlar con sus seguidores a través de su canal de Twitch, es por eso que tiene un programa de entrevistas que se llama 'Charlando tranquilamente', en el que ha entrevistado a estrellas de altísimo nivel como Nicki Nicole, Aitana Ocaña, Ed Sheeran o Ronaldhino. Con el exjugador del Barça estuvo charlando hace cuatro días y fue precisamente, después de esta entrevista, cuando el streamer reveló que había atravesado unos días muy duros por un problema de salud.

Esta confesión preocupó mucho a sus seguidores, ya que en un primer momento el vasco no dio ningún detalle más al respecto: "He estado muy mal de salud estos días. No os he querido decir nada estos días, realmente he estado muy mal, hasta un nivel preocupante. No me ha apetecido contar nada. No se lo he dicho ni a mis padres. No me sentía muy cómodo hablando de este tema, y a pesar de ello, he estado narrando en Eurosport, y espero el martes estar mejor".

Pues bien, dos días más tarde, Ibai respondió a una de las preguntas que más se repetían en su chat de Twitch desde que confesó que había tenido un problema de salud: "¿Cómo estás?". El streamer se encontró con fuerzas para contar qué era lo que le había ocurrido y cómo se encuentra ahora en uno de los directos de su canal.

Unos días muy duros que van a mejor

Fue al preguntarle uno de sus espectadores que qué tal estaba cuando el streamer confesó qué había sido lo que le había pasado: "He tenido días muy de mierda, lo tengo que decir. Lo he disimulado bastante bien, la verdad es que las redes sociales son una cosa mágica. Las redes sociales al final la gente ve lo que tú quieres que vean".

El streamer había seguido llevando sus redes sociales con normalidad hasta el punto de que nadie se había percatado de su mal estado de salud: "Han sido días de salud para mí muy complicados, todavía estoy en proceso de recuperación, me ha costado mucho hacer directo y estar bien; pero bueno, por suerte parece que vamos a mejor y la verdad es que me alegro. Al final, amigos, la salud es lo más importante".

Además, ha aprovechado esta ocasión para recordar a sus seguidores lo importante que es que cuiden su salud, tanto la mental como la física: "Os tenéis que cuidar, hay que cuidarse a uno mismo. En este caso no ha sido un tema de salud mental, ha sido un tema de salud personal por el que he estado bastante jodido, pero, por suerte, estoy bien".

Ingresado por neumonía, bronquitis y anemia

Ibai no lo había confesado hasta ahora, pero pasó unas cuantas horas ingresado: "Llegué a estar ingresado, esto no os lo he contado, pero sí, estuve la semana pasada ingresado y bueno, básicamente, como notáis, tengo una tos bastante fuerte. Entonces, pues nada, tuve un principio de neumonía, tenía más cosas aparte de eso tenía, tengo aquí el informe: neumonía, bronquitis, anemia o no sé qué".

El streamer llevaba unos días en los que la garganta le estaba dando problemas y decidió ir al médico para que le recetara algo que hiciera que se le fuera la tos, lo que no se esperaba es que se quedaría ingresado en el hospital: "Yo fui con intención simplemente de que me curasen la tos, porque yo ya os dije que tenía tos y que no me encontraba mal. Pues voy a que me miren y una doctora, majísima por cierto, no sé quién coño era, pero me atendió espectacular, de repente me dice: 'Hazte una placa'".

Para sorpresa de Ibai, cuando llegaron los resultados de la placa, la doctora le informó de que tenía que quedarse ingresado en el hospital "entre 24 y 48 horas" porque tenía los pulmones bastante mal, "tenía como un 30% de neumonía, bronquitis y anemia". Es más, por su obesidad, este problema podría afectarle más y la doctora le dijo algo que le asustó bastante: "Te vas a tener que quedar aquí, te vamos a poner antibiótico y según cómo te recuperes serás un paciente grave o te recuperarás".

Ibai seguía sin creerse que lo que él pensaba que sería una visita rápida al médico, se fuese a convertir en un ingreso hospitalario: "Me pusieron corticoides, me sacaron sangre, en fin, me hicieron de todo… Todas las movidas, estaba en la cama, con la vía puesta, con la cena del hospital y pensando:'‘No entiendo qué cojones acaba de pasar'".

No obstante, el cuerpo del vasco reaccionó muy bien a la medicación y unas cuantas horas más tarde “apareció la doctora, me dijo que toda la analítica de sangre me había salido perfecta, que había reaccionado muy bien a todos los antibióticos que me habían dado, por lo tanto me dijo: 'Mira, usted va a tener que tomar antibiótico durante unos cuantos días, le vamos a dejar irse a casa, por lo tanto, le podemos dar el alta'".

Ahora, el streamer está recuperándose en su casa y, aunque puede hacer vida normal, tiene que seguir medicándose. No obstante, puede hacerlo desde su mansión, ya que en ella tiene todas las comodidades necesarias y, además, le pilla muy cerca del hospital, donde tendrá que seguir yendo para hacerse revisiones.