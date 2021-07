"Lo que peso, me lo reservo para mí, pero estoy entre 20 y 700 kilos", así anunciaba el streamer su vídeo en redes sociales en el que se le pudo ver trabajando muy duramente junto a su entrenador . ¡Haz click en el siguiente vídeo para conocer la rutina de entrenamiento con la que empezó Ibai!

Este proceso no está siendo en absoluto sencillo para el streamer. Cuando llevaba tan solo tres semanas entrenando y comiendo de manera saludable compartió un tuit en su perfil en el que aseguró que había conseguido perder 8 kilos y que estaba contentísimo con su progreso: "No se notará una mierda porque peso trillones de kilos pero he perdido 8 kg en mis primeras tres semanas entrenando y haciendo dieta".