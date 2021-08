"Yo sabía que Messi sabía quién era yo , que era amigo del Kun y que vivíamos en la ciudad, pero no tenía cojones de decirle nada nunca", ha explicado Ibai, que prefería conocer al jugador de manera natural y que admite que le da vergüenza pedir ciertas cosas a la gente, aunque tenga mucha confianza con ellos. Tras hacer esta puntualización, el streamer ha continuado su historia, contando que solo un día después de hablar con Messi por videollamada, se hizo público el comunicado de que no seguía en el Barça. "Ahí pensé que ya no lo conocería nunca", ha confesado Ibai.

Cuando el streamer ya estaba casi convencido de que jamás podría darle la mano a Messi, le llamó el Kun para invitarle a cenar el sábado. Ya en el coche, Ibai, sin ser consciente de que iba de camino a casa de Messi, puso un tuit en el que le pedía al argentino que no se fuera del Barça. "Llegamos a un sitio y me encuentro con varios paparazzis y entonces pienso que vamos a casa del Kun y que están allí para preguntarle por la salida de Messi. Yo no sabía adonde iba", confesaba el streamer.

Pero Ibai no solo conoció se puso muy nervioso al conocer a Messi, sino que también pasó un mal trago cuando la mujer del futbolista, Antonella Rocuzzo, se acercó a Coscu y a él cuando ya estaban sentados en la mesa para recordarles que no le habían saludado al llegar: "¿Cómo andan, muchachos? ¿Saben que están en mi casa?". "Obviamente ella lo decía de broma, pero en ese momento Coscu y yo estábamos diciendo 'cuidado' [...] Sí, Antonella, te podemos saludar, pero piensa que hace seis minutos he estado a punto de fallecer, he venido aquí por sorpresa. No es que no pueda saludar, es que probablemente no sé articular palabra". ¿Será la próxima cena en la mansión de Ibai?