Pero Ibai no solo le ha ayudado a Karen a pagar el alquiler el año pasado, sino que también ha confesado que ha conseguido junto al resto de los integrantes de la mansión que sus tres hijos pudieran venir a verla desde Honduras : "Llevaba sin ver a sus hijos 3 años. Al parecer es muy caro salir de Latinoamérica, es un precio muy elevado. Ella tiene tres hijos, así que es una barbaridad el precio que sería. Bueno, pues después de mucho tiempo intentando venir, hoy han llegado los tres hijos de Karen, de Honduras a España. Y justo me han pasado un vídeo de cómo ha recibido a sus hijos y la verdad que es bastante emotivo".

"Nunca han podido venir desde Honduras y se lo hemos podido pagar nosotros y creo que es un gran gesto. Son personas súper agradecidas y creo que la vida se trata de eso: si tú puedes, intentar ayudar . No puedes echar una mano a todo el mundo, pero yo que trabajo con un grupo pequeño de personas intento que estén lo mejor posible, no me hace ni mejor ni peor persona", ha rematado Ibai.

Pero también ha habido gente que le ha reprochado contar cómo han ayudado a Karen, ya que creen que este tipo de gestos en los que se ayuda a alguien deben quedar entre los implicados y no hacerse públicos. "¡No contarlo hubiera estado mejor!", "Esas cosas no se cuentan", "Muy bonito pero no mola que lo cuente, le quita la autenticidad", "Si es una buena acción, no tiene por qué hacerla pública ni menos hablar de lo que cuesta", "Si lo hace público [una obra altruista] es para alimentar su ego": han sido los comentarios que han hecho los que no ven con buenos ojos que lo haya contado.