Ibai Llanos le hace un homenaje a su perra, Kena, tatuándose su cara en el brazo: "Brutal"

¿Qué le ha hecho al streamer cambiar de opinión de nuevo y volver a tatuarse? La respuesta es fácil y la ha contestado él mismo en sus historias de Instagram: grabarse en la piel la cara de su perra, Kena, a la que adora. "La verdad es que hasta yo mismo estoy sorprendido porque nunca me habían llamado la atención los tatuajes ni pensé nunca en llevar uno, pero no sé por qué era algo que me apetecía hacer desde hace tiempo y que siempre llevaré conmigo", ha comentado el vasco.