Estrella del streaming y fan absoluto de Messi: así es Coscu, el mejor amigo y nuevo aliado de Ibai Llanos

Si has prestado atención a los últimos movimientos de Ibai Llanos , te habrás dado percatado de que este caster, showman e influencer de raza suele rodearse de gente muy querida para sacar adelante casi todos sus proyectos . Ibai cuenta con un olfato muy entrenado, y sabe muy bien que el trabajo duro y la imagen de marca no valen de nada si en el camino no hay cierta diversión. La pasión es rentable cuando la dominas a tu manera, junto a gente que admiras (entre Messi y el Kun Agüero, ¡menuda agenda de teléfonos!)

"No hubiera podido ser streamer si no fuera por mi familia. No tengo una familia pobre y siempre tuve esa ventaja. Mis papás son médicos de hospitales públicos, pero él ya no es médico porque tiene Alzheimer muy avanzado. No quiero dar lástima con eso. Está muy mal pero pudo mantener mi sueño y ayudarme, que era vivir del streaming y encontrar mi talento. No todos tienen la misma situación de su familia, pero siempre hay que ser agradecido".