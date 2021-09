El catalán se hizo famoso en YouTube pero se cansó de hacer vídeos y ahora prefiere hacer streaming en Twitch

Muchos de sus seguidores se han mostrado muy críticos con esta decisión y han comentado que echan de menos las bromas telefónicas

Auron ha explicado que está mucho más a gusto con su trabajo actual y ha mandado un mensaje a los que se quejan de su decisión

Auronplay es uno de los creadores digitales más conocidos en España. Comenzó a subir vídeos a YouTube cuando la plataforma de vídeos daba sus primeros pasos y fueron creciendo a la par. Gracias a sus bromas telefónicas, a su peculiar sentido del humor a la hora de comentar vídeos surrealistas o a la originalidad de sus contenidos, consiguió convertirse en uno de los youtubers más seguidos del país y su fama traspasó fronteras, teniendo también una nutrida comunidad de fans en América Latina.

Pero su idilio con YouTube ha terminado y el catalán ha confirmado que abandona esta plataforma de vídeos, en la que hace nueve meses que no sube nada. Una decisión que ha comunicado en uno de sus directos de Twitch, aunque él ya daba por sentado que la mayoría de sus seguidores tenían claro que no pensaba volver a YouTube y que ahora su lugar estaba en Twitch, una plataforma en la que siente muy feliz tal y como le confesó a Ibai Llanos en su programa de entrevistas, 'Charlando tranquilamente'.

"Por dinero no [dejaría Twitch para volver a YouTube], porque en Twitch gano más de lo que puedo gastar y no sería una cuestión de dinero. Si me planteara eso es porque estoy mal en Twitch. Pero he de decir que solo puedo hablar bien de Twitch. Enseguida me han ayudado. Solo tengo amor hacia Twitch", explicó Auron, que en otras ocasiones también les ha confesado a sus fans que gana "muchísimo más" de lo que una web publicó que se embolsaba por trabajar en esta plataforma (400.000 euros al año).

Sus razones para abandonar YouTube

El motivo por el que Auron ha decidido dejar YouTube es que está cansado de grabar vídeos y que disfruta mucho más haciendo streaming en Twitch, donde puede retransmitir en directo y estar en contacto con sus fans de manera más sencilla. Ha sido él mismo el encargado de comunicar su decisión y el motivo que le ha llevado a tomarla después de que le llegasen muchos comentarios por parte de sus seguidores más críticos.

"Me preguntaron: '¿Volverás a subir bromas telefónicas?'. Y yo dije: 'No'. Con eso me han hecho un clip con una música triste y 25 millones de visitas, y me vienen los tontos de TikTok a tocarme los huevos", comenzaba diciendo el catalán. "Yo creo que no hay que ser muy listo, que es evidente que mi etapa en YouTube, a día de hoy, terminó. Ya han pasado años, estoy hasta la polla de YouTube, estoy hasta los huevos de grabar vídeos, y ahora hago lo que a mí me gusta", ha explicado.

El mensaje a sus críticos

Auronplay también tiene ha mandado un mensaje a estos seguidores que le critican por dejar de hacer vídeos en YouTube y, en concreto, por decir adiós a las bromas telefónicas. "A los que dicen: 'Ay, es que a mí me gustaba más lo otro'. Enhorabuena por ti. Oye, hazlo tú. Te invito a que te compres una cámara y lo hagas tú mismo, a mí no me molestes", ha sentenciado el popular streamer.