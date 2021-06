Biyín se cuela en un directo de Auronplay y confirman que han vuelto: "No creo que haya que ser un lince para darse cuenta"

Auron explicó entonces que Sara seguía siendo su amiga y que la consideraba "parte de su familia", además de deshacerse en elogios a ella por haberle ayudado desde que comenzaron a salir allá por 2013: "Sara me ha ayudado mucho durante estos años, me ha aconsejado en más de una ocasión no subir algún vídeo que fuera demasiado tóxico". Biyín también confirmó que entre ellos seguía habiendo muy buen rollo pese a ya no estar juntos.