El pasado de Auron, Willy, Xokas y Cristinini

En la publicación podemos ver cómo Auronplay comienza con uno de sus habituales saludos a cámara ("¿Qué pasa, chavales?"), llenos de energía, hablando muy rápido, planteando alguna broma y dirigiéndose directamente a los espectadores. En el vídeo vemos a Auron hablando de su pelo: "No es que me haya peinado ni me haya arreglado para salir en un vídeo, pero me acabo de duchar y es lo que tiene que me moje el agua". Ahora triunfa en Twitch y tiene casi 28 millones de seguidores en YouTube.