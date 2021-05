Los amantes de League of Legends no necesitarán que se lo presentemos, porque ya conocen de sobra a Werlyb, que es alias de Jorge Casanovas, uno de los mejores jugadores profesionales de LOL que ha tenido España. Hablamos en pasado porque el 14 de enero, este joven granadino nacido en 1997 comunicó a través de Twitter que se retiraba de la competición después de ocho años.

Pero Werlyb no se retiró de este mundillo, ya que ahora "intenta ser feliz" siendo streamer en Twitch y YouTube y forma parte del 'team' de Ibai Llanos . El granadino vive en la famosa mansión de este equipo y desde allí retransmite en directo o participa en las diversas iniciativas que el vasco pone en marcha, como el especial de 'First Dates'.

Pero estos días, el nombre de Werlyb no está siendo tendencia en las redes porque haya triunfado en algún campeonato de LOL o porque haya participado en un directo conjunto con sus amigos de la casa, sino porque ha criticado en un tuit al famoso grupo de K-Pop BTS , despertando la ira de los miles de seguidores de habla hispana de la banda. ¡Te contamos qué ha pasado en Yasss!

El motivo del enfado

El pasado lunes 10 de mayo, Werlyb escribía en Twitter (donde tiene 182.400 seguidores) el comentario que inició la polémica: "Vamos a decirlo claro, el K-Pop es una puta mierda . Prefiero que me atropelle un camión lleno de cerdos malolientes (y que se me caiga uno encima) antes que escuchar 10 segundos de BTS. PD: Qué feo es el cabrón de Jimin".

En cuanto los fans del grupo coreano leyeron el tuit comenzaron a criticar al youtuber por haber menospreciado a su banda favorita y al tipo de música que hacen. "Irrespetuoso", "Infantil"... Esos comentarios dieron paso a otros más duros, en los que se acusaba a Werlyb de "xenofobia" por haber criticado a un grupo extranjero y de "poco empático" por no haber pensado que con su tuit iba a ofender los sentimientos de muchos fans.

La ira de los fans

La situación llegó hasta tal punto que el nombre de "Werlyb" se convirtió en TT en Twitter y el youtuber puso de manifiesto que había recibido amenazas y comentarios muy agresivos. El joven explicó que él no había puesto ese tuit por su propia voluntad, sino que había sido un 'castigo' por perder un reto mientras jugaba al 'beer pong' con sus compañeros en la casa de los streamers (de hecho, jugaron en directo desde el canal de Ibai).

La broma le salió muy cara, porque los fans de BTS denunciaron en masa sus redes sociales, consiguiendo que se las cancelasen durante algunas horas: "Súper divertido el beer pong, me han cancelado en Twitter e Instagram, tengo 2000 tuits citados de gente insultándome y casi me atraganto con el reto de la canela". Su explicación no sirvió de nada, pues algunos seguidores de la banda coreana siguieron arremetiendo contra él. El streamer prefirió tomárselo con humor y hasta ha hecho una broma para anunciar un nuevo directo en Twitch: "Reaccionando al nuevo álbum de BTS en directo".