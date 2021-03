Espe, creadora de contenido de Team Heretics, tuvo un gran susto en directo: "Casi parapléjica por cinco minutos"

Paralizada durante cinco minutos

La joven escribió un tuit en el que aseguraba que ese golpe no había sido ninguna tontería, como ella y su amigo habían podido pensar en un primer momento: "Tengo el cuello super reventado, los que visteis mi stream de ayer lo entenderéis. Ahora voy a Cádiz pero si sigo así cuando vuelva iré al hospital. Lo que no me pase a mí" , decía Espe.

"No podía hablar, no me podía mover y os juro que me he visto el resto de mi vida sentada en una silla. Estoy en el hospital, mis padres se han bajado, están dando mis datos, no puedo mover las manos y hablar. Pero durante cinco minutos me he visto en silla de ruedas a los 17 años, así que en cuanto sepa algo más os digo", continúa diciendo la streamer que cierra su vídeo lanzando un mensaje: "Tened mucho cuidado y valorad la vida que tenéis porque en cinco minutos he valorado toda mi vida, toda", concluye.