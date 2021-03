¿Hay segundas oportunidades para todos?

Personifiquemos por un segundo el concepto de “relación”. Imagina que esa relación moribunda es en realidad una persona completamente rota psicológicamente hablando. Piensa que no vale nada, no tiene fuerzas ni para levantarse de la cama, ha perdido el apetito, está todo el día enfadada, no tiene claro ni siquiera lo que quiere… Está en un agujero negro del que no ve salida. ¿Le dirías que no hay solución? Por supuesto que no.