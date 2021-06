Auronplay y Biyín posan juntos y los fans piensan que han vuelto: "Soy feliz con muy poco"

¿Han vuelto Auronplay y Biyín?

No hay confirmación oficial

¿Merece la pena darle una segunda oportunidad a tu ex?

No sabemos si será el caso de Auronplay y Biyín, pero puede que los streamers hayan decidido darse una segunda oportunidad y seguro que tú también has escuchado alguna vez la frase de: " Las segundas partes nunca fueron buenas" . Pues bien, ¿qué opina de esto una psicóloga?

Pues bien, no pasa siempre, pero a veces las segundas oportunidades funcionan. No obstante, hay que tener una cosa clara y es que volver con un ex no es una tarea fácil. Superar los problemas que han llevado a una ruptura requiere paciencia, tiempo y mucha comunicación. ¡Haz click para leer algunos consejos!