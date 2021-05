Se vienen cositas

De Gemma Gallardo no nos extraña mucho su bautismo de éxito en Twitch , en el que ha caído con los dos pies y sin ningún tropiezo accidentado. No viene de nuevas, como se suele decirse. Su cuenta de Instagram ya contaba con un millón de seguidores , que ha ido ganando muy poco a poco a medida que trascendían los detalles de su relación con TheGrefg. 100.000 al mes, en las buenas épocas.

Puesto que la fama llama a más fama y tiene las patas largas, el apoyo de su pareja no ha hecho más que confirmar lo que ya intuíamos: Gemma lleva lo de stremear en la sangre , y ha venido para quedarse y reventar unos cuantos melones con su rifle de francotirador en las verdes praderas del gaming.

Tampoco nos extraña. Ya ha aparecido en unos cuantos directos en el canal de su chico , siempre con una sonrisa y derrochando simpatía . Se nota que le gusta la cámara y que se siente cómoda comunicando frente a una audiencia que, por suerte, está de su parte. Los directos de ambos siempre son muy pedidos por sus followers. Ella es cauta, mientras que él es de sangre caliente. Sus seguidores recuerdan con cariño aquella vez que TheGrefg no pudo resistirse y le plantó un beso delante de la cámara, cuando todavía no habían anunciado públicamente que salían juntos. Solo había rumores, leves insinuaciones. Cuando el río suena…

Por lo demás, decisiones sabias rodean a esta valenciana, que en ningún momento ha perdido el rumbo profesional. Gemma parece tener muy claros sus objetivos profesionales . De momento, no se ha embarcado en una vida de lujos absurdos y tampoco ha abandonado los estudios para dejarse seducir por el brilli brilli de la creación de contenido, como sí han hecho otras influencers.

Cómo fue el estreno

La costumbre es muy parecida en los creadores de contenido. La narrativa se crea siempre sobre el evento y todo lo que rodea al evento. Ahí tenemos si no la fiebre por los unboxings o los house tour, que nunca termina de morir. Si tomamos el estreno de Gemita, el anuncio de su salto a Twitch solo era una preparación para el gran estreno y todo el contenido viralizable alrededor de la fecha: 8 de marzo .

Los datos del estreno no pudieron ser mejores. Gemita tuvo hasta 250.000 espectadores en el pico máximo, solo una posición por detrás del estreno más visto del día: “Lo de Evole”, que esta vez ponía a hablar a Ibai Llanos con Jordi. Se merendó a Rubius, a Auronplay e incluso a su chico, TheGrefg. Fue en su Instagram donde le agradeció a sus nuevos seguidores el apoyo que había recibido en la plataforma: “Lo que he vivido hoy ha sido una auténtica locura, y no tengo palabras para describirlo”.