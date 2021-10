Se filtra cuánto cobra Ibai Llanos, Auronplay y otros streames tras un hackeo de Twitch

Un hacker anónimo ha afirmado haber hackeado la plataforma de streaming Twitch, y podría ser una de las más graves de los últimos meses por la cantidad de información sensible que ha quedado expuesta. Un usuario del foro 4chan ha compartido un enlace de Torrent para descargarse un archivo de 125GB donde, asegura, se puede ver "la totalidad de Twitch".

De hecho, el hackeo de Twitch también habría afectado a muchos de estos famosos creadores de contenido filtrando datos como la cantidad de dinero que han ganado en esta plataforma desde 2019. No se ha podido verificar aún la veracidad de los datos incluidos en este archivo, que sí existe. Según el hacker, esta es la información filtrada:

No solo los más famosos han sido expuestos, esta filtración de datos habría afectado a todos los usuarios registrados en la plataforma.

Auronplay ha bromeado sobre ello, pero también ha recomendado a sus seguidores que cambien sus contraseñas. Sin embargo, desde Videogameschronicle.com, que han seguido con detalle el caso, consideran que no habría riesgo ya que las contraseñas que aparecen en los archivos están cifradas.

También es recomendable, ya no solo para Twitch si no para cualquier plataforma donde puedas tener información sensible (conversaciones privadas, por ejemplo), activar la verificación en dos pasos. Es decir, que la aplicación te pida una contraseña pero también un mensaje enviado a tu móvil o mail con un código que debes introducir.