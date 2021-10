El streamer ha explicado la razón por la que promociona marcas de comida rápida pese a las críticas

También ha revelado cuáles son sus líneas rojas, dejando claro qué cosas nunca promocionaría

Además, ha confesado que se arrepiente de haber dado la cifra de su peso

Hace casi un año, Ibai Llanos le comunicaba a sus seguidores en Twitch que quería bajar de peso y que, para ello, iba a comenzar una dieta y una rutina de ejercicios junto a un entrenador personal. En este tiempo, el streamer ha compartido sus avances en cuanto a este objetivo con sus admiradores e, incluso, compartió con ellos su rutina de entrenamiento para animar a otros que estuvieran en su situación. Sobre este tema, ha vuelto a hablar el streamer en su directo del pasado martes 19 de octubre.

"Yo siempre os he animado a hacer deporte. A buscar un cambio físico si es lo que queréis. Muchísima gente se animó a hacerlo por el vídeo que subí. Es una parte muy positiva y de la que estoy muy orgulloso, aunque mostrar mi peso fue algo duro y que, probablemente, si lo llego a pensar mejor, no hubiese hecho […] Me alegro de que a muchos, cuando estamos aquí compartiendo nuestras mierdas, os ayude a bajar de peso. Porque lo más difícil es la motivación", comentó el vasco, pero también quiso responder a otra pregunta que no paraban de hacerle en el chat: ¿por qué anunciaba marcas de comida rápida?

La razón por la que muchos estaban haciéndole esa pregunta fue la publicación de un artículo de Analía Plaza en El periódico de España titulado 'El idilio de las marcas de comida basura con Ibai'. En él, se analiza cuántas marcas de la conocida como comida rápida o comida basura han sido anunciadas en los directos de Twitch del popular streamer o en los eventos que ha organizado, como el recién terminado mundial de globos que preparó junto a Piqué.

En el texto se puede leer: "A saber: Domino's, Cola Cao, Doritos, Milka (le envió un cargamento de chocolate), Pepsi, Donettes, Grefusa"; e Ibai ha querido comenzar desmintiendo esa información, dejando claro que él no hizo publicidad para Milka, ya que la marca no fue quién le mandó las 300 tabletas de chocolate con las que posó en una foto en Instagram, por la que tampoco le pagaron: "Para que veáis que la gente no se entera de nada y da por hecho un montón de cosas. ¿Sabéis la foto que tengo con un montón de Milkas? Esa foto no era publicidad, no me pagaron absolutamente nada".

La foto rodeado de chocolatinas

"Lo hice porque pensaba que haría gracia ver a un gordito lleno de Milka, era una referencia a la película 'American Beauty'. Una agencia me envío 300 tabletas de chocolate y me parecía gracioso subir una foto con eso. Las tabletas de chocolate donamos, vinieron suscriptores a casa a llevárselas y yo no me comí ni una, aunque me encanta Milka", explicó el streamer, que también quiso dejar claro que sí que había marcas de las citadas en el artículo que sí que le habían pagado para promocionar sus productos en sus directos o en sus redes.

Ese fue el caso de Domino's Pizza: el pasado mes de junio, Ibai y sus compañeros en el proyecto Ibailand, Raven, BarbeQ Werlyb y Ander, crearon su propia pizza para esta cadena de pizzerías, a la que llamaron "La más dura". "Con Domino's Pizza sí colaboramos. Y evidentemente es una marca de comida que engorda", reconocía el vasco, que entonces ha recibido varias preguntas de seguidores que estaban viendo el directo cuestionando por qué seguía anunciando productos ultraprocesados.

¿Por qué promociona marcas de comida basura?

"Si las pones en la dieta de un chaval, cualquier padre te dirá: esto tiene azúcar. El Cola-Cao, azúcar. Grefusa, pues las Papa Delta engordan. Al final no podrías hacer publicidad de ningún tipo de marca de comida, porque prácticamente todas engordan", ha explicado Ibai sobre el motivo por el que anuncia comida en general. "Lo saludable suelen ser productos veganos, vegetarianos y productos como los filetes. Pepsi tiene azúcar, RedBull es una bebida energética, Domino's es pizza, McDonald's son hamburguesas, KFC es pollo frito... Habría que hacer publicidad de tomates de Almería", ha añadido.

"Podría no anunciar comida, pero es cierto que, en mi manera de ver el mundo y la vida, anunciar comida es algo que no veo mal. Son marcas que generalmente consumo y me gustan. No veo mal anunciar Domino's, Telepizza o KFC. Sé que hay mucha gente que lo verá mal por cómo se hacen los productos y porque engordan a chavales [...] Pero no las he puesto en la black list [lista negra]", ha confesado el streamer, que ha comentado que piensa que "al final cada empresa tiene su cosa [parte negativa]".