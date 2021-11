Ibai no suele contestar a sus haters en Twitter, pero esta vez no ha querido quedarse callado y se ha vuelto viral

El chico utilizó un tuit del streamer vasco para meterse públicamente con su físico

La conversación fue tan surrealista que se ha vuelto viral en Twitter, donde tiene ya miles de likes

El streamer Ibai Llanos es uno de los famosos españoles que más seguidores tiene en sus redes sociales; esto le ha traído un montón de cosas buenas, pero entre todos esos seguidores siempre hay más de un hater que intenta hacerle la vida imposible.

Ibai Llanos está acostumbrado a lidiar con los haters, muchas veces ni siquiera los lee; sin embargo, esta vez sí que ha querido responderle a uno de ellos que se metía con su físico a raíz de un tuit que publicó el streamer vasco en el que buscaba a alguien con quien salir de fiesta por Halloween: "Quien quiera salir de fiesta que avise", escribió Ibai en un tuit que acumula ya más de 4.000 retuits y 74.000 likes.

Pues bien, este tuit se llenó de comentarios (como todos los que escribe el streamer), pero le llamó la atención uno en concreto, el de un chico que se metió con su físico: "Para qué vas a salir de fiesta vos, gordito bondiola, te llegas a agarrar a alguna mina es un milagro, pedaso de gil".

La discusión terminó en una invitación

La conversación entre Ibai y este seguidor, que no parecía conocerle muy bien, empezó a ser bastante surrealista en Twitter, donde ha llegado a miles de personas; ya que a la primera respuesta, Ibai le contestó: "Al que no es un milagro agarrarme es a tu padre, lo hago cada noche desde hace años".

A esta respuesta del streamer, su seguidor le respondió: "Llegas a pisar soldati con esa caripela te hasen fiambre en 2 minutos salame". Las frases de este chico no se entienden muy bien, pero Ibai intentó seguir conversando con él: "No he entendido una puta mierda de lo que has dicho".

El hecho de que no se pudieran entender no ha sido en este caso un inconveniente, sino todo lo contrario. Ibai y el que en un primer momento había parecido ser su hater siguieron conversando en esta red social: "Todo bien Ivan, no pasa nada mostro yo tampoco entiendo un carajo lo k digo".

Fue tras la contestación de Ibai a ese mensaje con un "ok, buenas noches" cuando parecía que este ya la había dado por finalizada; sin embargo, al enterarse el streamer de que su nuevo "amigo" es argentino, le hizo una proposición: "Abrazo amigo, cuando vayamos para allá montamos un asado con los pibes del barrio".

Esta propuesta no ha caído en saco roto, es más, este chico le ha asegurado a Ibai que si finalmente viaja a Argentina está invitado a comer asado en su barrio: "Cuando quieras estas invitado Ivan querido terrible asado nos mandamos en el barrio si no te alcansa para garpar la carne yo la llevo invito al barrio entero"