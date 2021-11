"¿Cómo estás? ¡Estás guapísima! ¡Qué guay verte!", le decía Aitana a su colega de profesión mientras se abrazaban sin poder parar de reír. Rosalía se interesaba igualmente por cómo se encontraba la cantante de 'Berlín' y volvía a acercarse a ella para darle otro abrazo, momento que ha aprovechado la extriunfita para comentarle que le ha encantado la bachata que acaba de sacar con The Weeknd, 'La Fama': "Es una súper canción".

"¿Te ha gustado? ¿De verdad?", se interesaba Rosalía, que recibía una respuesta afirmativa de Aitana que seguía hablando porque le quería decir que había visto a su madre: "He alucinado, es guapísima". Ante esa confesión, la cantante de 'Malamente' le ha reconocido que su madre, Pilar Tobella, también le había comentado que se había encontrado con ella: "Me ha dicho mi madre: 'He visto a la Aitana y está guapísima'". "Tu madre tiene pelazo", continuaba la cantante de 'Teléfono', a lo que Rosalía le contestaba: "¿Verdad? Ojalá tuviera tan buen pelo como ella".