En enero de 2019, Aitana y C. Tangana se encerraron en un estudio para grabar su primera colaboración juntos

Ese tema nunca vio la luz porque la catalana no quiso, como explicó Tangana en una entrevista

Ahora la cantante ha explicado en otra entrevista por qué no quiere que la canción vea la luz

El 5 de enero de 2019, los fans de Aitana Ocaña y C. Tangana recibieron un regalo de Reyes adelantado, ya que la catalana subió un vídeo a sus historias de Instagram en el que se podía ver al madrileño muy concentrado en un estudio de grabación. "Segundo día de composición", escribió la cantante de 'Berlín' junto al clip, disparando los rumores de una posible colaboración entre ellos y haciendo que sus fans se emocionasen mucho al escuchar una canción en la que participasen dos de los artistas más reconocidos del panorama musical español.

Pero sus ilusiones se quedaron en eso, en simples esperanzas de escucharlos juntos, ya que aquel tema, del que ni siquiera transcendió el nombre o el género musical, nunca vio la luz. Dos años después, en diciembre de 2020, C. Tangana se pronunciaba sobre esta misteriosa colaboración en una entrevista con el diario ecuatoriano 'Expreso', en la que explicaba que el tema no se había publicado porque Aitana no quería: "Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo".

El autor de 'El madrileño' no se quedó ahí y alzó la voz para pedir a los fans de la cantante que le pidieran que se atreviera a lanzar el tema al mercado para que todo el mundo pudiera escuchar lo que habían creado juntos: "Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse". Pues dicho y hecho: los fans de la catalana llenaron las redes sociales con mensajes en los que le rogaban que aceptase sacar el tema con Pucho hasta el punto de convertirse en trending topic en Twitter en España.

La cantante de 'Ni Una Más' se quedó muy sorprendida al ver lo mucho que sus fans deseaban que publicase la colaboración con C. Tangana y así lo expresó en un tuit, pero eso no le hizo cambiar de opinión, ya que la canción sigue guardada en un cajón casi un año después. Ahora, en una entrevista con el mismo medio al que Pucho le confesó que la canción no salía a la luz por deseo de su colega de profesión, la cantante ha explicado el motivo para negarse a publicar esta colaboración.

Aitana lo tiene claro

"No es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy guay, pero la letra era demasiado, y Antón [nombre de pila de C. Tangana] lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así", ha explicado la cantante, que ha incluido el plural en sus declaraciones, dando a entender así que fue una decisión conjunta y consensuada entre los dos artistas.

La cantante también ha querido recordar cómo fue la grabación del tema, de la que solo tiene buenos recuerdos, y ha alabado el último trabajo de Tangana, 'El madrileño': "Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble". Además, Aitana ha asegurado que no descarta volver a trabajar con Pucho en un futuro: "Ojalá suceda. Yo me muero de ganas de que saquemos un tema juntos".

Muy unida a sus perritas

En la entrevista con 'Expreso', Aitana también ha confesado que tiene muchas ganas de hacer una gira por Latinoamérica para comprobar de primera mano cómo ha crecido allí en estos dos años en los que no ha podido cruzar el charco a causa de la pandemia. Asimismo, ha explicado que antes de que comience 2022 lanzará una colaboración que le encanta, pero no ha dicho con qué artista canta en ella: "Lo que vendrá antes de que termine el año será más bailable y será una colaboración. Yo creo que este será mi mejor tema. Es mi favorito".