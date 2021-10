Algunos le siguieron la broma al periodista, pero muchos otros criticaron sus palabras. "Estoy esperando tu opinión de C. Tangana y otros que llevan sacando más música que Aitana este año y no dices nada", le contestaba María Elsa. "Pues no sé dónde está el problema… de eso se trata ¿no? De que los cantantes saquen canciones… ¿o me he perdido algo?", exponía Sergio Duende.