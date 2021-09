La cantante ha sido muy criticada en las redes por promocionar y dar nombre a un menú de McDonald's, porque ella no lo puede comer

En la rueda de prensa organizada por la marca, la artista ha explicado que la campaña se gestó cuando todavía no sabía que era intolerante al gluten

Además, ha subido una foto de su paso por 'OT 2017' comiendo la hamburguesa que promociona para dejar claro que antes sí que la comía

Aitana Ocaña ha estado en el punto de mira estos últimos días en lo que al mundo twittero respecta, exactamente desde que se supo que era la nueva imagen de una campaña publicitaria de McDonald's: en este anuncio, la cantante confiesa cuáles son sus productos favoritos y explica que, a partir de ahora, todo el mundo podrá pedirlos en conjunto, en un menú al que ella misma da nombre: el McAitana. Las críticas comenzaron, en un primer momento, porque la artista anunciase productos muy calóricos, pero se intensificaron cuando salió a la luz que la catalana había confesado que ella era celiaca.

La cantante hizo esta revelación en mayo, en una visita al programa de radio '¡Buenos días, Javi y Mar!' de Cadena 100, y las redes rescataron el vídeo rápidamente. "Como mucho, pero también como sano, de hecho, de repente, soy celiaca. Me he tenido que hacer unas pruebas y todo y soy celiaca, entonces he cambiado mucho mi alimentación", confesaba la cantante en esta entrevista que dio para promocionar su tema 'Ni Una Más'.

Si uno es celiaco o intolerante al gluten, no puede comer casi ninguno de los productos que van incluido en el menú diseñado por Aitana, ya que esta proteína del trigo, la cebada y el centeno está presente en el pan que lleva la hamburguesa y que reboza el pollo, por ejemplo. Al conocer esta información, muchos pusieron el grito en el cielo y criticaron a la cantante por "hipócrita", ya que de su propio menú ella solo se podría comer las patatas fritas y la bebida.

Desde la cuenta de Twitter @singlutenismo pusieron de manifiesto que, bajo su punto de vista, esto hacía que a las personas que no pueden tomar gluten se las tome aún menos en serio: "Quiero creer que Aitana no sabe de los quebraderos de cabeza que nos encontramos los singlutenistas y no se ha planteado el impacto que esto puede tener en el colectivo". Ante la avalancha de críticas, Aitana ha decidido pronunciarse y explicar por qué promociona un producto que no puede comer. ¡Te contamos qué ha dicho en Yasss!

Las explicaciones de Aitana

En la rueda de prensa organizada por la marca para presentar el McAitana, la artista ha explicado por qué anuncia algo que ella misma no puede comer y la razón es que cuando ella acordó esta colaboración todavía no sabía que era intolerante al gluten, pues también ha dejado claro que no es celiaca, sino intolerante: "Hace ya bastante que di el sí a esta campaña, como a principios de año, pero antes del verano me han diagnosticado que soy celiaca. Bueno, no celiaca, sino que soy intolerante al gluten".

"Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña, las fotos, todo... ", ha continuado diciendo la cantante, que también ha ofrecido una explicación a por qué no ha cambiado el menú que promociona por algo que sí que puedan comer los celiacos como una hamburguesa sin gluten: "Se plantea una realidad que es, por un lado, lo que Aitana se ha pedido toda la vida y, por otro, lo que ahora me voy a tener que pedir. Ahí nos planteamos: ¿Qué hacemos?".

En ese momento, fue Aitana la que decidió seguir adelante y promocionar el menú con gluten: "Yo decía: 'Es que no tiene sentido ahora volver a repetirlo todo. No por el hecho de repetirlo, sino porque realmente yo toda mi vida me he pedido la CBO y ese es mi menú y el que yo siento que es mi menú'". Quizá para sustentar su argumentación o simplemente para tomarse la situación con humor, la artista ha subido esta mañana una foto a Twitter en la que sale comiéndose esta hamburguesa en la Academia de 'Operación Triunfo' allá por 2017, cuando todavía no sabía que era intolerante al gluten.

