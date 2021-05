Aitana Ocaña invita a las chicas a contar sus historias de acoso callejero: "Por todas las veces que nos hemos quedado calladas"

La iniciativa de Aitana

La artista ha lanzado una propuesta a sus seguidoras en TikTok, red social a la que se unió el año pasado y en la que ya cuenta con casi un millón de seguidores y roza los cinco millones de 'me gustas'. "Hola a todos, soy Aitana y hace poco saqué mi nueva canción, 'Ni Una Más', hablando del acoso y la inseguridad que las mujeres diariamente en la calle. Mediante este vídeo que estoy haciendo, me gustaría invitarte a contar tu propia historia mediante #HistoriasEnterradas para darle la vuelta a todas aquellas veces que nos hemos quedado calladas" , ha explicado la cantante en un vídeo.

Las 'historias enterradas'

Rocío Esperilla (@rocioesperilla) también ha querido sumarse a la inciativa y ha relatado la primera vez que sufrió por su vida: tenía 13 años e iba con una amiga por la calle cuando unos chicos les comenzaron a rodear y no las querían dejar ir. Rocío pensó que la iban "a violar y matar"; los chicos les obligaron a darles sus números de teléfono y les siguieron hasta el portal de sus casas. "Esa fue la primera vez y desde entonces no ha parado. No exageramos. Sois vosotros los que no asumís", ha explicado esta joven.