El desamor, el gran protagonista

En la charla con Ibai Llanos, la cantante también habló sus proyectos musicales y explicó que estos meses ha estado trabajando en el estudio para lanzar música nueva. "Me gusta hablar de desamor en mi música", confesó la artista, que dejó claro que eso no significaba que estuviera mal en su relación con el actor de 'Élite'. Entonces, ¿cómo llega Aitana a componer estas letras tristes? ¡Imaginándose que rompe con Miguel! "A veces me pongo en la situación de que lo he dejado con él y me invento historias en la cabeza para empezar a escribir", contó la cantante de 'Vas a quedarte'.