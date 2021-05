Estreno complicado

"Lo pasé fatal porque mucha gente me empezó a criticar. Muchos pensaban que iba a sacar una balada y de repente saqué este tema. Era verano y no tenía sentido lanzar otra cosa. Así que fue como el peor estreno de mi vida. Pensé que no iba a servir para nada en este mundo ", ha explicado la cantante sobre aquel momento, pero también ha recordado que, paradójicamente, se ha convertido en una de sus canciones más exitosas hasta la fecha.

Muy enamorada

Quiere ser actriz

Aitana ha recordado también algunos momentos muy especiales gracias a su carrera, como cuando conoció a Dua Lipa en una entrega de premios: "Nos hicimos una foto y me daba vergüenza subirla porque me sacaba tres cabezas"; o cuando charló a través de videollamada con Katy Perry. Su sueño es conocer a Adele, a la que define como un gran referente, y le encantaría trabajar con Evaluna. Lo que no ve tan claro es ir a Eurovisión, porque piensa que no está "preparada", aunque ha explicado que no le importaría quedar en última posición.