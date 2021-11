Sin embargo, aquí entra en juego un matiz esencial para considerar latina a la inventora del ‘tra, tra’: el componente sociocultural de la palabra y su adopción por la comunidad latinoamericana como reflejo de su identidad migratoria. Las migraciones de las últimas tres décadas, los éxodos masivos de población de origen latinoamericano a los territorios made in USA han restringido el uso del término, que por regla general solo sirve para señalar a las personas latinoamericanas (migren a los pastos verdes de Estados Unidos o no).

Parece que el público y los expertos tienen las ideas claras sobre este particular y no consideran que Rosalía pueda ser considerada latina, si tenemos en cuenta además que Aitana o C Tangana sí han sido colocados en la categoría de artistas españoles, que a ojos del público sí se corresponde con su procedencia. Estos matices no han calado en la organización de los premios. Por el momento, la MTV sigue enrocada en su decisión y mantiene este extraño doble rasero.