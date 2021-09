Rosalía sigue haciendo historia, pues acaba de ganar su tercer MTV Video Music Adward por el videoclip de 'Lo Vas A Olvidar', que se ha impuesto en la categoría de Mejor Vídeo Latino. Un premio que comparte junto a Billie Eilish y que fue creado para la exitosa serie 'Euphoria'. La pareja ha logrado llevarse el galardón ante una dura competencia, ya que también estaban nominados en esa categoría Bad Bunny y Jhay Cortez con 'Dákiti', Black Eyed Peas y Shakira con 'Girl Like Me', Maluma con 'Hawái', Karol G con 'Bichota' y J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy con 'Un Día (One Day)'.