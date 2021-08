Uno de los datos más curiosos que puedes descubrir sobre Rosalía lo hallarás si buscas en su cuenta de Twitter. La catalana, ya una megaestrella cuya influencia alcanza los bordes del espacio exterior con su tra, tra o ‘Con altura’, apenas sigue a 23 cuentas en la red social del pajarito, algo bastante curioso teniendo en cuenta que en Twitter‘la siguen, de vuelta, ‘solo’ dos millones de usuarios. Una de las poquísimas cuentas a las que la ex de C Tangana le profesa fe es la de su hermana , una de las influencias más sólidas de su vida. Es una de las personas en las que más confía.

Detrás del perfil de Twitter @daikyri_ se esconde la hermana de la catalana. Su nombre real es Pilar Vila Tobella (1990) y tiene solo tres años más que Rosalía, aunque mantiene una presencia constante en su vida, ya que hace las veces de confidente y estilista y no se separa de su hermana menor . Buena parte de los looks característicos de Rosalía, sus estilismos (cuando no se le va la mano con las uñas kilométricas) son obra suya.

“Rosalía es mi hermana, hemos crecido juntas . En casa siempre ha habido revistas de moda, libros, pelis… Eso hace que tengamos un mundo referencial muy parecido. Por lo tanto, si cuando éramos niñas jugábamos juntas, no es raro que lo sigamos haciendo. Trabajar con ella no es trabajar, es ser nosotras como siempre hemos sido”.

“Lo pienso y va surgiendo. Yo no elijo lo que me voy a encontrar o cómo va a ser la luz o qué proyecto visual voy a hacer en un mes. Pero sí que subo posts siguiendo unas pautas bastante concretas. Soy un poco maniática, yo creo que en mi cuenta se ve”, cuenta para La Vanguardia.

