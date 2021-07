Las cejas nuevas de Rosalía dejan alucinados a los fans: "Son como el bigote de Aznar, están pero no están"

Rosalía ha vuelto a revolucionar las redes con una nueva y atrevida propuesta de estilo y es que en las últimas fotos que ha compartido en Instagram parece que sus cejas hubieran desparecido . No totalmente, porque siguen viéndose aunque estén muy claritas, pero da la sensación de que se las hubiera borrado o que no quisiera que se vieran con mucha intensidad.

Muchos piensan que se debe a una técnica de maquillaje que permite difuminarlas y otros no terminaban de creerse que hubiera tomado esta decisión estética y querían creer que se trataba de un filtro de Instagram que te borra las cejas. Lo cierto es que no es la primera vez que la cantante decide experimentar con esta parte de su cuerpo y es que cuando lanzó 'El Mal Querer' en 2018, acudió a varios eventos y posó en las redes con las cejas tintadas de distintos colores, como rosa o azul.

Ahora, la catalana ha optado por rebajar el tono natural de sus cejas (marrones como su pelo) y, por eso, da la sensación de que han desaparecido. Esta decisión estética no solo ha motivado a sus fans a buscar explicaciones sobre cómo habría conseguido este efecto la artista, sino que también ha hecho que muchos bromeen con el tema y se pregunten dónde están las cejas de la cantante. ¡Te lo contamos en Yasss!

Hace unos días, la catalana explicaba en un vídeo para la revista Vogue que su truco para peinarse las cejas es usar gomina "de la de toda la vida" para dejarlas perfectas. Muchos fans alucinaron con este consejo, pero ahora han flipado aún más al ver que ha optado por difuminarlas. Son muchos los que han comparado sus cejas con "el bigote de Aznar" : "Está, pero a la vez no". "Es el efecto USA, a Aznar le pasó lo mismo en el bigote cuando empezó a ir mucho a la Casa Blanca", comentaba una tuitera.

Más allá de las bromas, también ha habido muchos fans que han asegurado que les encanta el nuevo look de la cantante: "Sin cejas sigue estando perfecta". Aunque, como bien dice el refranero popular: para gustos, colores. Así que no ha habido consenso entre sus seguidores y algunos le ha pedido que deje de probar cosas en sus cejas.

La cantante no solo ha dado mucho de qué hablar por su cambio de look, sino también por uno de los complementos que ha escogido para confeccionar uno de los estilismos que ha lucido en París, ciudad en la que se encuentra porque sido una de las invitadas al desfile de un prometedor diseñador de moda francés, Jacquemus. Se trata de un bolso dorado que tiene un pene enorme justo en el centro de uno de los lados. "No es un Luisvi, es un Nachovi", bromeaba un tuitero haciendo referencia a la estrella del porno, Nacho Vidal, y al bolso de Louis Vuitton que se ha hecho viral en TikTok.