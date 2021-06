Mala Rodríguez, harta de que le pregunten por su relación con Rosalía: "Al final le voy a coger asco"

En una entrevista para El País Semanal, la andaluza ha explicado que no le "entusiasma" la catalana

Además, la ha comparado con Paulina Rubio y ha afirmado que "una artista de pop"

Estas declaraciones han incendiado las redes y los fans de la catalana no han tardado en salir en su defensa

Mala Rodríguez la ha vuelto a liar al opinar sobre Rosalía y es que a los fans de la catalana no les ha hecho ninguna gracia que la andaluza haya hablado de nuevo sobre ella y no en muy buenos términos. En una entrevista en El País Semanal con motivo de la publicación de su libro de memorias, a la sevillana le han pedido que explique "qué le pasa con Rosalía" y ella ha respondido sin pelos en la lengua que lo que le ocurre es que no le vuelve loca: "Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater?".

Pero la Mala no se ha quedado ahí y se ha explayado en su respuesta, explicando que está harta de que siempre que hace promoción de alguno de sus trabajos le pregunten sobre la cantante de 'Malamente': "Se pasaron toda la promoción de 'Contigo' hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha".

También ha confesado que está cansada de que la comparen con Rosalía, pero se ha lanzado ella misma a comparar a la cantante de 'Dolerme' con otra artista, algo que no ha sentado nada bien a las redes, que la han tachado de "hipócrita" y "envidiosa". "Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop", ha comentado la Mala, que también ha explicado que está segura de que la catalana se ha fijado en su música para crear sus temas: "Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío".

El enfado de las redes

Estas declaraciones han enfadado enormemente a muchos fans de Rosalía, que han mostrado su descontento en Twitter, donde han acusado a Mala Rodríguez de "envidiosa", "soberbia" e "hipócrita", además de afearle el hecho de que haya criticado a otra mujer en público, una actitud que han tachado de "misógina" y llena de "competitividad": "Qué lamentable que, siendo un referente feminista considerable del panorama musical de este país, decidas volcar tanta condescendencia y tan poco criterio (qué comparación tan ridícula) sobre la artista española más importante y visible de las últimas décadas".

También ha habido algunos que han recordado que no es la primera vez que Mala se pronuncia sobre Rosalía y que no lo hace para alabar sus virtudes. Por eso, son muchos los que piensan que le tiene "inquina", que está "reventadísima" y "frustrada" por no haber alcanzado un éxito tan arrollador como el de la cantante de 'El Mal Querer'.

El origen de la polémica

Tienen razón los fans cuando afirman que no es la primera vez que la andaluza habla sobre su colega y es que, en 2018, en una entrevista con ABC por motivo de la presentación de su single 'Gitanas', Mala Rodríguez dijo que veía "lógico" que las gitanas se enfadasen con Rosalía porque, en su opinión, la catalana estaba "interpretando un papel" al abrazar la música flamenca. En ese momento, se creó una gran polémica en las redes sociales y acusaron a Mala de "hipócrita" por aludir a la apropiación cultural cuando ella es una andaluza que canta rap, un género que no nació en su región natal.

Un par de años después, en julio de 2020, en una entrevista con El Mundo, Mala explicó que no rivalizaba con Rosalía "ni con nadie" y que se alegraba del éxito "de todo el mundo". Además, afirmó que sentía que la catalana se había inspirado en ella: "Rosalía me parece genial. Ha cogido mi testigo total [...] La fórmula de mezclar flamenco andaluz y el rollo urbano sólo la había hecho yo".