Hace meses que se rumorea con una posible relación entre Rosalía y Rauw Alejandro debido a numerosas pistas que ambos han ido dejando a través de sus redes sociales: subieron fotos en las mismas localizaciones, comiendo las mismas cosas, usando la misma ropa... Todo ello hizo que sus fans comenzasen a especular con la posibilidad de que fueran novios en secreto, ya que aunque ellos no confirmaban nada, era evidente que pasaban mucho tiempo juntos e incluso ella fue de viaje a Puerto Rico, país natal del cantante.

Al comienzo de 2021, Rauw publicó el tema 'Dile a Él', en el que la catalana canta unas estrofas junto a él, lo que hizo que surgiera una nueva hipótesis: no estaban quedando en sentido romántico, sino para componer música. No obstante, todavía habían muchos que pensaban que entre ellos había algo más que una relación profesional o que una bonita amistad y con los últimos pasos de Rosalía en Instagram sus sospechan han crecido aún más . ¿Qué ha hecho la cantante para que se hayan disparado los rumores? ¡Te lo contamos en Yasss!

Vuelven los rumores

Pero no solo eso y es que la artista también ha dejado un comentario en la publicación alabando la sudadera que luce el cantante : "Qué bonito ese hoodie". Su comentario ya ha recibido más de 10.000 'likes' y ha generado decenas de mensajes en Twitter, donde los fans ya dan por sentado que o bien son novios y piden "confirmación" por su parte y "que se casen" o bien es todo una estrategia de marketing para promocionar una colaboración futura.

El mensaje de Rauw

Pero aunque muchos ya sueñan con una relación entre ellos con todas estas pistas, Rauw ha lanzado un mensaje por Twitter que podría ser una manera de dejar claro que no está saliendo con Rosalía . "¿Tan bien le está yendo en el amor a Rauw Alejandro?", se preguntaba una chica en Twitter debido a los recientes temazos que ha sacado el puertorriqueño. "No realmente", respondía él en inglés.

Aunque muchos siguen pensando que no está siendo sincero y que en realidad está ocultando su relación con la cantante de 'Con Altura'. "Te estás comiendo a Rosalía, a mí no me engañas", le escribía una tuitera. ¿Habrá sido una manera de despistar a sus fans? Desde Yasss estaremos atentos a sus nuevos pasos.