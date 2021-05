Rosalía es la reina de las tendencias y es raro la semana en la que no se atreva con alguna prenda rompedora , como el corsé a modo de falda o unos zapatos con plataformas transparentes dentro de las cuales había una colilla de un cigarro y una rosa marchita. También se atreve con los complementos: hace poco la vimos rescatar el pañuelo para sujetar su pelo y se acaba de quitar los 'grillz' (las fundas de oro en los dientes) después de un año con ellos.

¿Puedes imaginar de qué se trata? ¡De los chupetes de la suerte! Si viviste tu infancia o adolescencia en los 90, seguro que te suenan mucho y es probable que tuvieras alguno. La artista ha posado en sus redes sociales con un colgante hecho con varios chupetes de diversos colores; pero no ha sido el único accesorio que ha sorprendido a sus seguidores, ya que también se ha enfundado los famosos zuecos crocs.

La moda noventera

Los fans flipan

Sus seguidores han alucinado al ver esta moda siendo resucitada, pero mientras que algunos estaban muy contentos porque "todo vuelve" y podían rescatar sus chupetes del trastero, otros se han mostrado horrorizados con la idea de que la gente recupere este accesorio y lo incorpore a sus looks: "No, Rosalía, por favor, todo menos los chupetes, no hagas que vuelvan". También ha habido muchos que están tan fascinados con su colgante que le han pedido que se lo regale: "Necesito ese collar" o "Dame ese colgante". Otros han comentado que se sienten "viejos" viendo que llevaban este accesorio hace más de veinte años.