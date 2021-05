En las redes sociales, muchos fans se han enzarzado en disputas sobre si había copia o no, o si era cierto que no se llevaban nada bien y se veían como rivales. Ahora, l a cantante de 'El Barco' ha hablado abiertamente sobre este tema en una entrevista que ha dado en La W Radio con motivo de su recién obtenido premio a Mejor Artista Latina en los Billboard Music Awards 2021. ¡Te contamos lo que ha dicho Karol sobre su relación Rosalía!

"No somos cercanas"

"¿Qué hay de fondo en ese rumor de rivalidad con Rosalía?", le preguntaron a Karol G en la mencionada entrevista, que se mojó con su respuesta: "Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos".

Sobre los rumores de malos rollos, la artista aseguró que no son ciertos y que se conocen personalmente: "Ha sido más lo que ha hablado la gente y lo que han creado, pero en realidad, no hay nada de eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella el año pasado cuando me invitó al lanzamiento de un proyecto, de una de sus canciones, y la admiro muchísimo".