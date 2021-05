Rosalía se quita las fundas de oro de los dientes después de un año: "Ya era hora"

Rosalía no solo innova en la música y es que la catalana adora seguir nuevas tendencias y no tiene ningún miedo a probar las modas más arriesgadas, como los zapatos con una colilla dentro de las plataformas, el corsé a modo de falda o los 'grillz'. ¿Sabes qué son? Así se llaman las fundas de oro o diamantes con las que la artista sorprendió a todo el mundo hace un año y medio en los Premios Grammy Latinos de 2019. En esa gala, lució estos elementos decorativos en varias piezas dentales, tal y como hizo en el videoclip de 'A Palé' .

¿Se arrepiente?

"He ido a mi dentista a que ido a mi dentista a que me quitara lo grills porque ya llevaba un año con ellos y bueno, chica, creo que ya era hora de quitármelos", ha comenzado explicando Rosalía en el vídeo, al que le ha dado un toque divertido haciendo que no sea su voz la que lo explique, sino la típica voz del traductor de idiomas. "Dientes blancos again", ha escrito la cantante mientras sonreía a cámara, mostrando también cómo eran sus 'grillz' una vez quitados: "Llevaba dos cruces de oro que me encantaban".