En las últimas semanas Rosalía no solo está siendo noticia por su música, sino también por sus looks, ya que está apostando por lucir nuevas marcas de ropa en sus actuaciones en público y está innovando en su estilo, probando prendas que se alejan del estilo urbano al que nos tenía acostumbrados y con el que saltó a la fama en 2018 con el videoclip de 'Malamante', donde lucía un chándal rojo, zapatillas con plataforma y unas uñas kilométricas.

En el videoclip de 'La noche de anoche', su primera colaboración con Bad Bunny, la cantante sorprendió con un look inspirado claramente en Frida Kahlo : aparece con unas cejas muy marcadas, un recogido bajo y un vestido ancho de inspiración romántica. El vestido vaporoso en tonos azules y verdosos muy claritos es una creación de la marca berlinesa Ottolinger y lo combinó con unos botines negros de Versace. El look fue idea de la estilista de su amiga Kylie Jenner , Jill Jacobs.

En esta línea lució otro vestido en su actuación junto a Bad Bunny en 'SNL'. En esa ocasión, optó por un diseño de Lia Kes en color rosa: un vestido lencero con una camiseta transparente y ajustada debajo del mismo. Después de estos dos estilismos, la artista ha vuelto a apostar por el estilo urbano que más le caracteriza y ha subido varias fotos a las redes sociales luciendo abrigos gigantes y zapatillas. Pero Rosalía no para de probar cosas nuevas y ahora se ha atrevido con unos tacones muy peculiares que han revolucionado a sus fans por lo que llevan dentro de las plataformas.

Los tacones más originales

La catalana subió una foto a su cuenta de Instagram, donde roza los 16 millones de seguidores, en la que lucía un total look vaquero, un moño alto, gafas de sol negras y unos botines negros de tacón con unas plataformas transparentes en las que parecía haber algo dentro . En esa misma publicación, que ya acumula más de un millón de 'likes', Rosalía resuelve el misterio adjuntando una segunda foto en la que se ven las plataformas en detalle.

Esa segunda foto que revela el contenido de las plataformas ha dejado alucinados a sus seguidores y es que dentro de ellas hay un cigarro y lo que parece una rosa marchita. "Solo ella puede llevar unos zapatos con un cigarro dentro" o "¡Qué locura de zapatos!" han sido los primeros comentarios de los fans, que han dejado paso a las bromas rápidamente: "Tía, me has pisado el cigarro"; o, incluso, a las recomendaciones para nuevos looks: "Se verían chingones con un hueso de aguacate y otro de mango".