Pillados de cena

En las fotos se ve también como ambos (no llevan mascarillas y se les reconoce fácilmente) son escoltados por guardas de seguridad y se montan en el mismo coche . Esta publicación ha hecho que salten las alarmas y que muchos fans piensen que podrían estar saliendo. Pero también ha habido algunos que siguen creyendo que está junto a Rauw Alejandro o que únicamente son amigos o compañeros de profesión que se plantean una colaboración en el futuro. Como no podía ser de otra manera, también ha habido gente que ha afirmado que se trata de una estrategia de marketing para llamar la atención de los medios.

¿Quién es Playboi Carti?

En España, Palyboi Carti no es muy conocido, pero sí que lo es en Estados Unidos, donde ha alcanzado la fama en tiempo récord. En muy pocos meses, este joven nacido en Atlanta hace 24 años y cuyo verdadero nombre es Jordan Terrell Carter, ha pasado de trabajar en una tienda de ropa y subir su música a Internet a colaborar con artistas de la talla de Kanye West y vivir en una mansión en Los Ángeles. Varios de sus singles se han colado en la lista de los más escuchados y exitosos en Estados Unidos, como 'Magnolia' o 'Woke Up Like This'.