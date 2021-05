Quizá algún día has abierto el armario con ganas de innovar o has pensado en copiar el arriesgado look de alguna influencer que has estado cotilleando en Instagram, pero finalmente no te has atrevido a hacerlo por si era 'too much'. Pues fíjate en Rosalía: ella adopta todas las tendencias, les da una vuelta de tuerca y sube el estilismo a sus redes sociales para dejar alucinados a sus fans.