La semana pasada, el nombre de Rosalía se coló en varios medios británicos y estadounidenses porque había sido pillada por el tabloide Daily Mail saliendo de un restaurante y montándose en un coche junto a Playboi Carti. Al instante surgieron rumores sobre la posible relación de la cantante con el rapero , pero todavía no han sido confirmados.

Si eres fan de Rosalía habrás encontrado esta noticia seguramente nada más abrir tu buscador de confianza en el móvil o Twitter e Instagram te habrán mostrado las fotos de la pareja de artistas en las calles de Los Ángeles. Esto es porque los algoritmos no dejan de hacer su trabajo ni un segundo y nos conocen mejor que nosotros mismos : siempre saben lo que nos gusta, lo que queremos ver, la música que nos interesa y qué opiniones nos agradan.

Es raro que entremos en Spotify o en Facebook y que encontremos una canción que no sea de nuestro rollo o una publicación que nos indigne enormemente por esta razón: el algoritmo 'rige nuestras vidas' o, lo que es lo mismo, nuestros pasos por la red . Rosalía está cansada de él y ha lanzado en Twitter una petición que muchos secundan. ¿Quieres saber cuál es? ¡Te lo contamos en Yasss!

Quiere descubrir cosas nuevas

El algoritmo, que nos conoce perfectamente, está diseñado para recomendarnos música, series o pelis que son similares a las que ya hemos visto. A Rosalía le molesta profundamente que esto ocurra porque así no puede descubrir cosas nuevas . Su deseo es que los algoritmos dejen de funcionar para poder aprender "algo nuevo", ya que no le ve el sentido a acceder siempre a la misma información que ya conoce.

Por ello, ha hecho una reflexión en Twitter, para poner de manifiesto que nos estamos perdiendo muchas cosas por vivir dominados por los algoritmos de internet. "El algoritmo es un aburrimiento. ¿Para qué quiero que me sugieras solo lo que ya tengo predisposición de ver? Enséñame lo que normalmente no me suele interesar; así aprenderé algo nuevo", ha escrito la cantante en su perfil, donde le siguen más de dos millones y medio de personas.