Rosalía, sobre el producto que usa para peinarse las cejas: "Lo compré en el supermercado de abajo de mi casa"

En Instagram tiene más de 16 millones de seguidores a los que les encanta ver las publicaciones de la cantante y es que Rosalía nunca deja de sorprendernos con sus looks y peinados espectaculares. En sus redes sociales podemos verla tanto con sus looks más informales para salir a pasear al campo o con los más atrevidos para posar frente al mar.

A Rosalía le encanta arriesgar y cambiar de look constantemente. Se atrevió durante la cuarentena a cortarse ella misma el flequillo en casa, se puso unos grillz en los dientes que ya se ha quitado, ha cambiado varias veces de color de pelo… A la catalana no se le ha escapado ninguna tendencia en los últimos años y en el siguiente vídeo repasamos sus cambios de look más llamativos.