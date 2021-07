El ascenso de Rosalía ha sido uno de los más meteóricos que haya vivido un artista español en los últimos años. Tan increíble que, muchos, directamente no se lo creían y no paraban de intentar desacreditar el éxito y el talento de la artista catalana. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, y el lugar de Rosalía, ahora mismo, es el firmamento porque ella ya es una SUPERESTRELLA. Sin embargo, de vez en cuando nos sorprende haciendo una cosa tan terrenal como comerse el gazpacho de Belén Esteban o pedir a sus seguidores que le dejen preguntas .

No nos cansamos nunca de conocer a Rosalía. Somos tan fans de la catalana que nos interesa cualquier cosa que quiera compartir con nosotros. Desde sus lookazos hasta la espectacular mansión en la que pasó sus vacaciones en España. ¡Lo queremos saber todo! (Y si no has visto esta mansión de Cadaqués, de verdad, échale un vistazo, es alucinante).