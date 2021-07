Aunque las capturas no son recientes (la foto de Instagram de Rauw Alejandro no es la de ahora), todo apunta a que sí, a que los cantantes podrían haber estado juntos (al menos físicamente). Eso, o que la catalana comparte ropa interior con la joven misteriosa que publicaba en sus stories el cantante de 'Todo de ti'.

Rosalía y Rauw Alejandro llevan compartiendo ropa desde hace meses. Una de las últimas recientemente, cuando podíamos ver al cantante de Vice Versa luciendo merch del disco TKN de la española. Todas estas pruebas no hicieron más que acrecentar los rumores de romance entre ellos , aunque sin más fundamento, ya que como buenos amigos podrían haberse intercambiado sudaderas y camisetas porque sí. No obstante, la imagen del trasero misterioso junto al "Good Night" que acompaña la foto, ha vuelto a despertar la euforia entre los fans.

Sea como fuere, el shippeo entre los dos artistas y los fans podría haber terminado... De hecho, tras la ruptura de Ester Expósito con Alejandro Speitzer, todas las carpetas sacaron eliminaron de la ecuación a Rosalía y empezaron a girar en torno a la actriz de 'Élite'. En este sentido, algunos apuntan a que podría ser la madrileña y no la ex de C. Tangana la protagonista de la fotografía de Rauw Alejandro, ya que Rosalía sin sus kilométricas uñas… no es Rosalía. El silencio por parte de los protagonistas de esta historia continúa siendo aplastante. Y, mientras a Rauw Alejandro se le relaciona con la actriz madrileña, a Rosalía – nuevamente- con Bad Bunny.