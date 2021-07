Hace unas semanas, Ester Expósito acudió a un evento de la marca de joyas de la que es embajadora en Milán. Hasta ahí todo normal, pero lo que sorprendió a todo el mundo fue que llegó a solas, cuando al evento estaba invitado también su novio, Alejandro Speitzer. Que acudieran por separado y que no hablaran en toda la noche hizo que muchos sospechasen que habían roto. Ahora, ya no se siguen en Instagram y, aunque ellos no han confirmado nada, algunas revistas especializadas en el mundo del corazón como ¡HOLA! sí han dado la noticia.