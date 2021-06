Desmiente la noticia

Según publica la edición mexicana de ¡HOLA!, Carlos Speitzer ha explicado que en su familia no han dado crédito a esa información y que se lo han tomado con humor: "Con risa, pues hay un dicho por ahí de que las cosas hay que tomarlas de quien vienen, y esta revista no hay con quien no haya tenido algún problema, no hay quien no se haya disgustado con ellos, y no hay a quien no le hayan inventado una nota falsa, entonces las cosas hay que tomarlas de quien vienen y yo acudiría a la objetividad de la gente".