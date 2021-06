La relación de Ester Expósito y Alejandro Speitzer tiene a sus fans intrigados desde que el pasado fin de semana no apareciesen juntos en el evento de Bvlgari en Milán , al que ambos acudieron, pero por separado. Es más, en las redes sociales ya se habla de ruptura e incluso la revista '¡Hola!' lo confirmó el pasado fin de semana; sin embargo, los actores no se han pronunciado al respecto.

En esta entrevista, la amiga de la madrileña asegura que fue Ester Expósito quien rompió con el mexicano porque estaba cansada de mantenerlo económicamente: "Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían todos los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo". Es más, esta chica asegura que antes de acabar con la relación "ella habló con él seriamente en tres ocasiones y no entendió. Ester se hartó de tanta desfachatez de este tipo".

Esta información, ha sido desmentida al 100% por la actriz madrileña a través de un comunicado en sus historias de Instagram . Ester Expósito tiene más de 26 millones de seguidores en esta red social y es por ello que ha querido aprovechar este altavoz para asegurar que el contenido de esa entrevista es completamente falso: "Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él", empieza diciendo la madrileña.

Es más, Ester Expósito ha asegurado en este post que Alejandro Speitzer es "una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes" que ha conocido en su vida y que "solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no".

La respuesta de Alejandro Speitzer a Ester Expósito

Al actor, esta información difundida por algunos medios de comunicación le estaba repercutiendo de manera negativa en su rutina diaria; así que al leer las palabras de Ester en Instagram no ha podido evitar dedicarle un mensaje de lo más emotivo para agradecerle ese gesto. Primero lo ha hecho compartiendo una captura del comunicado de Ester en sus historias, en el que ha escrito: "Sabes que es mutuo. Gracias por estar" y el emoticono de un corazón.

Pero esto no es todo, además, el actor ha compartido otra historia en la que sobre un fondo negro ha escrito: "Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar", un mensaje que una vez más ha concluido con un corazón y una mención a la actriz.